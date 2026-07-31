اعلام توافق هیئت صلح درباره خلع سلاح حماس از سوی ترامپ

31 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 31 ژوئیه 2026
واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد: «هیئت صلح امروز به یک توافق تاریخی در خصوص خلع سلاح کامل حماس و تمامی گروههای مسلح دیگر در غزه دست یافت.»
ترامپ درباره عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از منطقه افزود: «با تکمیل روند خلع سلاح، نظامیان اسرائیل عقبنشینی خواهند کرد و نیروی بینالمللی ثبات به همراه یک نیروی جدید پلیس فلسطین برای اطمینان از امنیت غزه برای ساکنان و همسایگان آن همکاری خواهد کرد.»
رئیسجمهور آمریکا با قدردانی از ترکیه، قطر و مصر به دلیل نقش میانجیگرانه آنها در این روند اظهار داشت: «ما به پیشرفت تاریخی دست یافتهایم، اما هنوز کار زیادی برای انجام دادن باقی مانده است.»
وی با تاکید بر اینکه این توافق گامی حیاتی در راستای اداره غزه توسط یک حکومت جدید فلسطینی است، خاطرنشان کرد این روند اهمیت تاریخی برای دستیابی به صلح پایدار در خاورمیانه دارد.