آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

برهان‌الدین دوران، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، با انتشار بیانیه‌ای در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، به ارزیابی رایزنی‌های فشرده دیپلماتیک رجب طیب اردوغان در حاشیه 36مین نشست سران کشورها و حکومت‌های عضو ناتو پرداخت.

دوران اعلام کرد که رئیس‌جمهور ترکیه در مجتمع ریاست‌جمهوری با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، مارک کارنی صدراعظم کانادا و الکساندر استاب رئیس‌جمهور فنلند دیدارهای دوجانبه داشته است. در این دیدارهای فشرده، توسعه روابط دوجانبه، تقویت همکاری‌ها در صنایع دفاعی، تلاش‌های مشترک در حوزه‌های تجارت، انرژی و امنیت و همچنین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به صورت همه‌جانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس مرکز ارتباطات با اشاره به جزییات این رایزنی‌ها افزود که اردوغان بار دیگر موضع قاطع ترکیه را در قبال دیپلماسی صلح و ثبات منطقه‌ای، لزوم تامین آتش‌بس دایمی در غزه و حل بحران‌های جنگ روسیه و اوکراین و تنش میان ایران و آمریکا از طریق گفتگو تبیین کرده و پیام‌های مهمی را در خصوص توسعه همه‌جانبه صنایع دفاعی به متحدان خود انتقال داده است.

در همین حال، به مناسبت این نشست، رجب طیب اردوغان و همسرش امینه اردوغان، ضیافت رسمی شام و مراسم استقبال ویژه‌ای را به افتخار سران کشورها، حکومت‌ها و همسران‌شان در مجتمع ریاست‌جمهوری برگزار کردند که به گفته دوران، این برنامه نقش بسزایی در تقویت گفتگوی صمیمانه میان رهبران و تحکیم روحیه همبستگی میان مجمع متحدان ناتو داشته است؛



وی در پایان تاکید کرد که ترکیه تحت رهبری اردوغان همچنان در مرکز دیپلماسی جهانی باقی خواهد ماند.

