25 مه 2026•بهروزرسانی: 25 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در تماس تلفنی با هیثم بن طارق، سلطان عمان روابط دوجانبه و تحولات منطقهای و جهانی را بررسی کرد.
بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی ریاست ارتباطات نهاد ریاستجمهوری ترکیه، اردوغان در این گفتوگو تأکید کرد که شعلهور شدن دوباره جنگ در منطقه به سود هیچ طرفی نیست و حمایت از گامهای دیپلماتیک اهمیت زیادی دارد.
وی افزود که ترکیه همراه با کشورهای برادر منطقه برای تحقق صلح پایدار تلاش میکند.
اردوغان همچنین با اشاره به تلاشهای آنکارا برای برقراری صلح و ثبات در سرزمینهای فلسطین، تصریح کرد که ترکیه در همه مجامع به حمایت از حقوق ملت فلسطین ادامه خواهد داد.
رئیسجمهور ترکیه در پایان عید قربان را به سلطان عمان تبریک گفت.