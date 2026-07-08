رئیس جمهور ترکیه در نشست خبری پس اجلاس سران ناتو در آنکارا، تاکید کرد ما هر کاری که از دستمان بربیاید در مورد تنگه هرمز انجام می‌دهیم، نمی‌خواهیم تنگه هرمز نیز به ​​دریاچه جنگ تبدیل شود.

اردوغان: نمی‌خواهیم تنگه هرمز به ​​دریاچه جنگ تبدیل شود رئیس جمهور ترکیه در نشست خبری پس اجلاس سران ناتو در آنکارا، تاکید کرد ما هر کاری که از دستمان بربیاید در مورد تنگه هرمز انجام می‌دهیم، نمی‌خواهیم تنگه هرمز نیز به ​​دریاچه جنگ تبدیل شود.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در نشست خبری پس از سی و ششمین اجلاس سران ناتو در مجتمع ریاست‌جمهوری بش‌تپه در آنکارا، در مورد تحولات مربوط به ایران، تاکید کرد: ما هر کاری که از دستمان بربیاید در مورد تنگه هرمز انجام می‌دهیم و به انجام آن ادامه خواهیم داد. نمی‌خواهیم تنگه هرمز نیز به ​​دریاچه جنگ تبدیل شود.

اردوغان در آغاز این نشست با بیان اینکه "اجلاس سران ناتو را پس از 22 سال برای دومین بار در کشورمان و برای نخستین بار در پایتخت‌مان با موفقیت برگزار کردیم"، گفت: این اجلاس تاریخی که ما در زمانی میزبان آن بودیم که امنیت یورو- آتلانتیک با چالش‌های قابل توجهی روبرو است، به گونه‌ای برگزار شد که آینده مشترک ما را شکل خواهد داد. در این اجلاس، ما بر اجرای تعهداتی که سال گذشته در لاهه انجام شد، تمرکز کردیم. روحیه همبستگی بین متحدان به وضوح در اجلاس ناتو در آنکارا ظهور کرد.

او با اشاره به اینکه همه متحدان در سطح رهبران در این اجلاس شرکت کردند، خاطرنشان کرد که ما این را گواه دیگری بر اعتماد به ترکیه و اعتبار دیپلماسی خود می‌دانیم.

اردوغان ادامه داد: امروزه ما از نظر هزینه‌های دفاعی، قابلیت‌های نظامی و صنعت دفاعی که زیربنای آنها است، به طور قابل توجهی از بسیاری از متحدان خود بسیار جلوتر هستیم. ما دومین نیروی زمینی بزرگ ناتو را فرماندهی و کنترل می‌کنیم. دهه‌هاست، امنیت جناح جنوب شرقی ناتو تا حد زیادی به کشور ما سپرده شده است.

او گفت: با عضویت در ناتو، ما نه تنها موقعیت ژئواستراتژیک خود، بلکه هنر جنگاوری خود را که طی 2 هزار سال در میدان‌های نبرد به بلوغ رسیده است، به این اتحاد آورده‌ایم.

اردوغان بیان کرد: ما همیشه متحدی بوده‌ایم که وظایف خود را در چارچوب ناتو با تمایز انجام داده، ریسک کرده و در صورت لزوم هزینه آن را پرداخته است. ما جزو کشورهایی هستیم که بیشترین کمک را به عملیات، ماموریت‌ها و بودجه مشترک ناتو ارائه می‌کنیم.

او تاکید کرد: نیروهای مسلح عزیز ترکیه، قدرت و توانایی لازم را برای از بین بردن هرگونه تهدید علیه امنیت ملی‌مان، در سرچشمه آن را دارد.

اردوغان گفت که جنگنده‌های اف-16 نیروی هوایی ترکیه از ماه اوت به عنوان بخشی از ماموریت پلیس هوایی ناتو در استونی مستقر خواهند شد.

رئیس جمهور ترکیه بیان کرد که در دوره جدید در ائتلاف، که بار دیگر دفاع جمعی را در مرکز قرار می‌دهد، ما آماده‌ایم تا مسئولیت بیشتری را از نظر تقسیم عادلانه بار آن، بر عهده بگیریم.

او همچنین تصریح کرد: به عنوان ترکیه، ما یکی از متحدان نادری هستیم که جت‌های جنگنده، تانک‌ها و کشتی‌های خود را تولید می‌کند و سیستم‌های دفاع هوایی خود را توسعه می‌دهد.

اردوغان با تاکید بر اینکه ابتکارات اتحادیه اروپا در حوزه دفاعی باید مکمل ناتو باشد، گفت که ابتکارات نباید منجر به تکرار غیرضروری شود.

رئیس جمهور ترکیه گفت: باید بار دیگر بر این نکته تأکید کنم: ناتو باید پیمانی شامل متحدانی باشد که یکدیگر را تقویت می‌کنند، نه اتحادی از کشورهای وابسته به هم.

اردوغان با اشاره به وجود برخی موانع بر سر راه تجارت محصولات صنایع دفاعی بین متحدان، گفت که این موانع باید در اسرع وقت برطرف شوند.

او به جنگ روسیه-اوکراین اشاره و خاطرنشان کرد: در صلح عادلانه هیچ بازنده‌ای وجود ندارد. من بار دیگر تأکید می‌کنم که ما آماده‌ایم تا طرفین را دوباره در ترکیه گرد هم آوریم.

اردوغان با انتقاد شدید از ادامه حملات اسرائیل در منطقه، گفت: کسانی که امنیت خود را در بی‌ثباتی منطقه می‌بینند، تلاش می‌کنند حتی کوچکترین کورسوی صلح را نیز خاموش کنند.

او تاکید کرد: منطقه ما در حال حاضر تاب تحمل تنش‌ها یا درگیری‌های جدید را ندارد. ما به عنوان بشریت، به همان اندازه که به هوا و آب نیاز داریم، به صلح، آرامش و ثبات نیز نیاز داریم.

اردوغان در پاسخ به سوالی در مورد مخالفت اسرائیل و یونان با خرید اف-35 توسط ترکیه و اظهارات نتانیاهو و میتسوتاکیس در این زمینه، بیان کرد: من هیچ اهمیتی برای هیچ یک از این دو موضع قائل نیستم. میتسوتاکیس نباید در چنین اشتباهی گرفتار می‌شد.

او همچنین درباره "گنبد فولادی" اظهار داشت: اگر برخی گنبدهای متفاوتی دارند، ما "گنبد فولادی" را داریم و این پروژه یکی از برجسته ترین عناصر قدرت ناتو در منطقه ما است.

اردوغان در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری، گفت: من در مورد حل مسائل مربوط به دریای اژه با میتسوتاکیس هم‌نظر هستم. بگذارید واضح و بدون ابهام بگویم: حل این مسئله در درجه اول مسئولیت رهبران است.

رئیس جمهور ترکیه در مورد شرکت بایکار اظهار داشت: بایکار گام مهمی برداشته است. از سراسر جهان سفارش دریافت می‌کنند و همچنان ادامه دارد. این بدان معناست که پهپادها و پهپادهای مسلح ما جایگاهی در جهان پیدا کرده‌اند.

اردوغان در مورد جنگنده‌های اف-35 و موضع ترامپ در این زمینه، اظهار داشت: آقای ترامپ رویکرد مثبتی نسبت به ترکیه دارد. وقتی اف-35 ها به ترکیه تحویل داده شوند، جهان خواهد گفت: 'آمریکا به وعده خود عمل کرد'.

او در پاسخ به سوالی درباره تحریم علیه ترکیه گفت: در حال حاضر، آمریکا هیچ تحریمی علیه ما اعمال نکرده است. این تحریم‌ها تا حد زیادی لغو شده‌اند، بنابراین ما چنین مشکلی نداریم.

اردوغان در مورد خرید موتورهای F110 برای KAAN اظهار داشت: من قبلاً این موضوع را با آقای ترامپ در میان گذاشتم. او رویکرد مثبتی نشان داد و امیدوارم مشکلی پیش نیاید.

رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد: وطن آبی برای ما موضوع بسیار مهمی است. ما از این اصطلاح نه تنها در دریاها، بلکه در درون خود و در آب های سرزمینی خود استفاده خواهیم کرد.

اردوغان در پاسخ به سوالی درباره ادامه حملات به غزه، گفت: در اجلاس ناتو من بارها بر مسئله غزه تأکید و اصرار کردم و ما غزه را یک فاجعه خاورمیانه می‌دانیم؛ ما باید هر چه سریعتر صلح و آرامش را به آنجا بازگردانیم.

او اظهار داشت: با ترامپ ما در مورد مسائل مربوط به صنایع دفاعی، به ویژه کشتی‌سازی، گفتگو کردیم. ان‌شاءالله، گام‌های لازم را به سرعت برخواهیم داشت.