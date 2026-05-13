اردوغان عازم قزاقستان شد

13 مه 2026•بهروزرسانی: 13 مه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، بهمنظور شرکت در نشست شورای همکاری راهبردی عالیرتبه ترکیه و قزاقستان و همچنین اجلاس غیررسمی سازمان دولتهای ترک، راهی قزاقستان شد.
جودت ییلماز معاون رئیسجمهور ترکیه ویعقوب جانپولات استاندار آنکارا، اردوغان را در فرودگاه اسنبوغا بدرقه کردند.
امینه اردوغان، همسر رئیسجمهور، هاکان فیدان وزیر امور خارجه، یوسف تکین وزیر آموزش ملی، یاشار گولر وزیر دفاع ملی، محمد فاتح کاجیر وزیر صنعت و فناوری، عمر بولات وزیر تجارت، کورشاد زورلو معاون حزب عدالت و توسعه، برهانالدین دوران مرکز ارتباطات ریاستجمهوری و عاکف چاغاتای قلیچ، مشاور ارشد سیاست خارجی و امنیتی رئیسجمهور نیز در این سفر اردوغان را همراهی میکنند.