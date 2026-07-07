رئیس جمهور ترکیه در خصوص دیدار خود با رئیس جمهور آمریکا، نوشت معتقدم که به لطف همبستگی و روابط مستحکم با آقای رئیس جمهور ترامپ، قادر خواهیم بود در بسیاری از موضوعات موجود در دستور کارمان به نتایج مثبتی دست یابیم.

اردوغان: به لطف روابط مستحکم با ترامپ، قادر خواهیم بود در موضوعات موجود در دستور کارمان به نتایج مثبتی دست یابیم رئیس جمهور ترکیه در خصوص دیدار خود با رئیس جمهور آمریکا، نوشت معتقدم که به لطف همبستگی و روابط مستحکم با آقای رئیس جمهور ترامپ، قادر خواهیم بود در بسیاری از موضوعات موجود در دستور کارمان به نتایج مثبتی دست یابیم.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در خصوص دیدار خود با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در آنکارا، نوشت: معتقدم که به لطف همبستگی و روابط مستحکم با آقای رئیس جمهور ترامپ، قادر خواهیم بود در بسیاری از موضوعات موجود در دستور کارمان به نتایج مثبتی دست یابیم.

رئیس جمهور اردوغان در صفحه اجتماعی خود پستی درباره دیدار خود با رئیس جمهور آمریکا در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه به اشتراک گذاشت.

اردوغان در پست خود تصاویری از پرچم های ترکیه و آمریکا و مراسم استقبال از ترامپ را منتشر کرد.

وی نوشت: بابت میزبانی از رئیس جمهور ایالات متحده، دوست عزیزم آقای دونالد ترامپ که به مناسبت اجلاس سران ناتو در آنکارا، سفری رسمی به کشورمان دارد، بسیار خرسندم. معتقدم که به لطف همبستگی و روابط مستحکم با آقای رئیس جمهور، قادر خواهیم بود در بسیاری از موضوعات موجود در دستور کارمان به نتایج مثبتی دست یابیم.