اردوغان: بدون پایان اشغال سرزمین‌ فلسطین، صلح پایدار در خاورمیانه ممکن نیست

Nazenin Alp
29 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 29 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در ضیافت ناهار که به افتخار روسای مجالس کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در کاخ دولماباغچه استانبول برگزار شد، سخنرانی کرد.
اردوغان با اشاره به نشست آتی ناتو در آنکارا، این اجلاس را «قدرتمندترین بستر برای تبادل تجربیات» توصیف کرد.
وی درباره تحولات منطقه گفت: ریشه تنشها در خاورمیانه، مسئله فلسطین است و تا زمانی که اشغال و غصب مستمر سرزمینهای فلسطینی از سوی اسرائیل پایان نیابد، برقراری صلح پایدار در منطقه امکانپذیر نخواهد بود.
وی با تأکید بر اهمیت همبستگی در این ائتلاف گفت: در چنین شرایطی، حفظ بازدارندگی ناتو و تقویت همبستگی میان کشورهای عضو، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
رئیسجمهور ترکیه افزود که آنکارا در چارچوب تعهدات اجلاس لاهه، بودجه دفاعی خود را افزایش داده و در مشارکت در مأموریتها و عملیاتهای ناتو، در میان 5 کشور برتر قرار دارد.
اردوغان همچنین اظهار داشت که ترکیه توانمندیهای خود در مدیریت بحرانهای منطقهای و تجربه گستردهاش در چارچوب ناتو را با متحدانش به اشتراک میگذارد و در مجمع صنایع دفاعی ناتو نیز محصولات پیشرفته دفاعی خود را به نمایش خواهد گذاشت.
وی درباره تحولات منطقه گفت: ریشه تنشها در خاورمیانه، مسئله فلسطین است و تا زمانی که اشغال و غصب مستمر سرزمینهای فلسطینی از سوی اسرائیل پایان نیابد، برقراری صلح پایدار در منطقه امکانپذیر نخواهد بود.
اردوغان همچنین بر ضرورت دستیابی به راهحلی از طریق گفتوگو برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین تاکید کرده و ابراز داشت: باید در سراسر اتحاد ناتو، از تگزاس تا آنکارا، شبکهای یکپارچه و بیقیدوشرط برای امنیت و دفاع ایجاد کنیم.