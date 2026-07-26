احمد الشرع: سوریه قصد مداخله نظامی در لبنان را ندارد

26 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 26 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه در گفتوگو با شبکه الجزیره با بیان اینکه هرگونه بیثباتی و آشوب در لبنان مستقیما بر سوریه تاثیر خواهد گذاشت، تأکید کرد که سوریه هیچ قصدی برای مداخله نظامی در لبنان ندارد.
الشرع اظهار داشت که دمشق با دولت لبنان برای یافتن راهحلهایی همکاری میکند که به این کشور در خروج از بحران کنونی کمک کند.
وی با تاکید بر اینکه حل بحران لبنان نباید صرفا بر ابعاد امنیتی متمرکز باشد، گفت: سوریه در تلاش است رویکردی جامع برای حل این بحران دنبال کند.
رئیسجمهور سوریه همچنین حمایت دمشق از انحصار سلاح و تصمیمگیری درباره جنگ و صلح در اختیار دولت لبنان را مورد تاکید قرار داد و نسبت به گسترش دامنه جنگ در منطقه ابراز نگرانی کرد.
الشرع با اشاره به اینکه سوریه از رویارویی با اسرائیل اجتناب میکند، ابراز داشت: چنین درگیریای هیچ نفعی برای دمشق نخواهد داشت.
وی افزود: با مشارکت شماری از کشورها برای دستیابی به یک توافق امنیتی با اسرائیل تلاش میکنیم. موفقیت چنین توافقی، بدون آنکه سوریه از حق خود بر بلندیهای اشغالی جولان صرفنظر کند، میتواند زمینهساز صلحی فراگیر باشد.
رئیسجمهور سوریه همچنین درباره آینده پایگاههای نظامی روسیه در سوریه گفت که مذاکرات میان دمشق و مسکو در این زمینه هنوز به پایان نرسیده است.