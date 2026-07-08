08 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئیه 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
برهان الدین دوران، رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد: چشمانداز "ناتو 3.0" که پارامترهای جدید معماری امنیت جهانی را تعریف خواهد کرد، با هدف افزایش دفاع اروپا تدوین شده است و ترکیه با قابلیتهای فکری و نظامی خود، نقشی کلیدی به عنوان یک عامل تغییر دهنده بازی در قلب این تحول ایفا میکند.
دوران در پست خود در مورد سی و ششمین اجلاس سران ناتو در حساب NSosyal اعلام کرد که تحت رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، سیاست خارجی ترکیه از یک بازیگر منطقه ای فراتر رفته و به یکی از قدرت های موثر نظام جهانی تبدیل شده است.
او با تاکید بر اینکه ملموس ترین بازتاب این موقعیت استراتژیک و احترام بالایی که به دست آمده به وضوح در روند تاریخی به میزبانی آنکارا در سی و ششمین اجلاس سران ناتو مشاهده شد، نوشت: ترکیه ضمن تقویت صنعت دفاعی خود، به عنوان صدای وجدان جهانی برای احیای صلح در غزه و لبنان نیز عمل میکند و از همه بازیگران میخواهد که مسئولیتپذیر باشند. این عزم، که در آنکارا تجسم یافته است، بار دیگر جایگاه تعیینکننده ترکیه در دیپلماسی جهانی و عزم آن برای ایجاد یک نظم جهانی عادلانه را تأیید کرده است.