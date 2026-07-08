رئیس جمهور فرانسه در گفتگو با خبرنگاران پس از اجلاس سران کشورهای عضو ناتو که به میزبانی آنکارا برگزار شد، اظهار داشت که از دیدارش با رئیس جمهور رجب طیب اردوغان بسیار خرسند است.

اجلاس سران ناتو در آنکارا؛ مکرون: از دیدار با رئیس‌جمهور اردوغان بسیار خرسند هستم رئیس جمهور فرانسه در گفتگو با خبرنگاران پس از اجلاس سران کشورهای عضو ناتو که به میزبانی آنکارا برگزار شد، اظهار داشت که از دیدارش با رئیس جمهور رجب طیب اردوغان بسیار خرسند است.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در گفتگو با خبرنگاران پس از سی و ششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو که به میزبانی آنکارا برگزار شد، اظهار داشت که از دیدارش با رئیس جمهور رجب طیب اردوغان بسیار خرسند است.

مکرون در مورد جنگ ایران و آمریکا گفت: بله، من فکر می‌کنم حملات ایران و نقض توافق (آتش‌بس) منجر به پاسخ آمریکا شد.

او افزود که آنها هنوز در دوره 60 روزه پیش‌بینی شده برای نهایی کردن توافق هستند و او معتقد است که مذاکرات بین آمریکا و ایران در این راستا ادامه خواهد یافت.

مکرون اظهار داشت که آنها با متحدان خود در مورد باز شدن بدون قید و شرط تنگه هرمز بدون هیچ گونه هزینه ترانزیتی، خروج حزب‌الله و برقراری صلح و ثبات در لبنان موافق هستند.

او همچنین گفت که در صورت لزوم، ماموریت تضمین امنیت عبور و مرور از تنگه هرمز، از جمله عملیات مین‌روبی، می‌تواند فعال شود و در صورت بدتر شدن اوضاع میدانی، اعزام مجدد نیرو به منطقه را بررسی خواهد کرد، اما در حال حاضر چنین چیزی مطرح نیست.

