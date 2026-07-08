اجلاس سران ناتو در آنکارا؛ مرتس: ترکیه متحد استراتژیک و مهم برای آلمان است

08 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئیه 2026
برلین/ خبرگزاری آنادولو
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان در نشست خبری که پس از پایان اجلاس سران ناتو در آنکارا برگزار کرد، با تقدیر از نقش ترکیه در حوزه سیاست خارجی و امنیتی، آنکارا را متحد استراتژیک و مهم برای آلمان توصیف کرد.
مرتسگفت: از نقش ترکیه در حوزههای سیاست خارجی و امنیتی تقدیر میکنم. ترکیه برای ما یک متحد استراتژیک و مهم است.
وی افزود که در دیدار خود با رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه تصریح کرده که حتی صرفا موقعیت ژئوپلیتیکی ترکیه کافیست تا بهعنوان یکی از متحدان ناتو، بار دیگر بر اهمیت همکاری نزدیک با این کشور تاکید کنم.
مرتس با اشاره به دستاوردهای حاصلشده در سوریه گفت: اگر مشارکت رئیسجمهور ترکیه نبود، احتمالاً این موفقیت به دست نمیآمد. از این منظر، ترکیه سهم بسیار بزرگی در ثبات منطقه ایفا میکند.
وی همچنین اظهار داشت که از رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه درخواست کرده است تا از همه ظرفیتهای خود در هماهنگی با آلمان، علیالخصوص برای متقاعد کردن ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه برای پایان دادن به جنگ در اوکراین استفاده کند.