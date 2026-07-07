رئیس جمهور ترکیه و همسرش به افتخار روسای کشورها و همسران‌شان که در سی و ششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا شرکت دارند، ضیافت شام ترتیب دادند.

اجلاس سران ناتو در آنکارا؛ ضیافت شام با حضور رئیس‌جمهور اردوغان و همسرش رئیس جمهور ترکیه و همسرش به افتخار روسای کشورها و همسران‌شان که در سی و ششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا شرکت دارند، ضیافت شام ترتیب دادند.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و همسرش امینه اردوغان، به افتخار روسای کشورها و همسران‌شان که در سی و ششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا شرکت دارند، ضیافت شام ترتیب دادند.

این ضیافت در مجموعه ریاست جمهوری بش‌تپه، بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.

اردوغان و همسرش، از سران کشورها و همسران‌شان بر روی پله‌های ساختمان اصلی ریاست جمهوری استقبال کردند.

آنان با هر مهمان به صورت جداگانه عکس یادگاری گرفتند. ضیافت شام پس از ورود رهبران و همسران‌شان به مجتمع آغاز شد.