07 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 07 ژوئیه 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و همسرش امینه اردوغان، به افتخار روسای کشورها و همسرانشان که در سی و ششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا شرکت دارند، ضیافت شام ترتیب دادند.
این ضیافت در مجموعه ریاست جمهوری بشتپه، بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.
اردوغان و همسرش، از سران کشورها و همسرانشان بر روی پلههای ساختمان اصلی ریاست جمهوری استقبال کردند.
آنان با هر مهمان به صورت جداگانه عکس یادگاری گرفتند. ضیافت شام پس از ورود رهبران و همسرانشان به مجتمع آغاز شد.