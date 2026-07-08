اجلاس سران ناتو در آنکارا؛ جودت ییلماز: اجلاس هم از نظر محتوایی و هم از نظر کیفیت سازماندهی با موفقیت برگزار شد

08 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئیه 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
جودت ییلماز، معاون رئیسجمهور ترکیه در پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی NSosyal منتشر کرد، درباره سیوششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا اظهار داشت: این اجلاس مهم که در کشور ما برگزار شد، هم از نظر محتوایی و هم از نظر کیفیت سازماندهی با موفقیت اجرا گردید.
او افزود: ترکیه بار دیگر با پشتوانه دیپلماتیک قدرتمند و توانایی خود در میزبانی، جایگاه ممتاز خود را در عرصه بینالمللی به نمایش گذاشت.
ییلماز اعلام کرد: این اجلاس به میزبانی رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه با موفقیت برگزار شد.
معاون رئیسجمهور ترکیه در ادامه افزود: امیدواریم این اجلاس نتایج مثبت برای کشورمان، منطقهمان و ائتلاف ناتو به همراه داشته باشد. از تمامی نهادها و افرادی که در برگزاری این رویداد نقش داشتند و به آن کمک کردند، قدردانی میکنم.