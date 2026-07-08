دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از سی و ششمین اجلاس سران ناتو در آنکارا، در جمع خبرنگاران اعلام کرد که سوریه را از فهرست «کشورهای حامی تروریسم»، خارج خواهد کرد.

اجلاس سران ناتو در آنکارا؛ ترامپ: سوریه را از «فهرست کشورهای حامی تروریسم» خارج خواهیم کرد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از سی و ششمین اجلاس سران ناتو در آنکارا، در جمع خبرنگاران اعلام کرد که سوریه را از فهرست «کشورهای حامی تروریسم»، خارج خواهد کرد.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که سوریه را از فهرست «کشورهای حامی تروریسم» که از سال 1979 در آن قرار داشته است، خارج خواهد کرد.

ترامپ این اظهارات را پیش از دیدار دوجانبه خود با احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه و پس از سی و ششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو به میزبانی آنکارا، در جمع خبرنگاران مطرح کرد.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سوریه از فهرست «حامیان تروریسم» خارج خواهد شد، گفت: فکر می‌کنم این کار را خواهم کرد. چرا نکنم؟ (الشرع) کار بسیار خوبی انجام داد. شاید می‌توانست این موضوع را مطرح کند. سوال خوبی است. آیا کسی با این موضوع مشکلی دارد؟ فکر می‌کنم باید این کار را انجام دهیم. بله، من (سوریه) را از فهرست خارج خواهم کرد.

ترامپ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا خواستار کمک سوریه در مورد لبنان و حزب‌الله است، گفت: آنها می‌توانند کمک کنند. خواهیم دید. ما در این زمینه پیشرفت زیادی داشته‌ایم.

او در مورد موضع بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در قبال رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، اظهار داشت: (اردوغان) دوست نتانیاهو نیست، آنها با هم خوب کنار نمی‌آیند. اما می‌دانید، برای من، (اردوغان) شخص خیلی خوبی است. ترکیه متحد فوق‌العاده‌ای بوده است. همچنین یک کشور عضو ناتو است.

ترامپ اظهار داشت که کاری که او برای اسرائیل انجام داده کاری است که «هیچ رئیس جمهور آمریکایی تاکنون انجام نداده است» و افزود: اگر من رئیس جمهور ایالات متحده نبودم، اسرائیل امروز وجود نداشت.

او با توصیف جنگی که با حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران آغاز شد به عنوان «خلع سلاح هسته‌ای ایران»، گفت: (ایران) هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. آنها پذیرفته‌اند که هرگز نخواهند داشت. اما آنها همیشه بد رفتار می‌کنند. مشکلی با آنها وجود دارد.

ترامپ استدلال کرد که فقط ایالات متحده ماشین آلات لازم برای استخراج مواد هسته‌ای از زیرزمین در ایران را دارد و اظهار داشت که آنها «اگر اورانیوم به طور کامل از بین برود یا توافقی حاصل شود» به آنجا خواهند رفت.