اجلاس سران ناتو در آنکارا؛ اهدای کتاب «The Politics of Courage: Erdoğan and the Rise of Türkiye»

08 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئیه 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه، کتاب «The Politics of Courage: Erdoğan and the Rise of Türkiye» را به همراه نامهای ویژه با امضای خود، بهعنوان هدیه شخصی به رهبران شرکتکننده در سیوششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا تقدیم کرد.
رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه و همسرش امینه اردوغان، شامگاه گذشته در مجتمع ریاستجمهوری، به افتخار رهبران و همسرانشان که در سیوششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو حضور داشتند، ضیافت شام برگزار کردند.
اردوغان پس از پایان ضیافت، این کتاب را که از سوی بنیاد رجب طیب اردوغان تهیه شده است، بههمراه نامهای ویژه با امضای خود، به سران کشورهای عضو هدیه داد.
این اثر که با در نظر گرفتن مخاطبان بینالمللی به زبان انگلیسی تهیه شده است، زندگی سیاسی رجب طیب اردوغان را محور قرار داده و تاریخ سیاسی معاصر ترکیه، مقاطع حساس تصمیمگیری، چالشهای مواجهه شده، اصلاحات انجام شده و اهداف بلندمدت کشور را بررسی میکند.
این کتاب، مسیر رهبری رجب طیب اردوغان و تحولات سیاسی، اجتماعی و نهادی ترکیه در ربع قرن گذشته را در چارچوب مفهوم «سیاست شجاعت» روایت میکند.
رجب طیب اردوغان در نامه همراه کتاب نوشت:
«تاریخ تنها مجموعهای از لحظات سپریشده نیست، بلکه حاصل مشترک تصمیمهای تعیین کنندهی آن لحظات، تلاشهای گسترده و نیز چشمانداز پیش روست. این اثر، فراتر از روایت یک زندگی شخصی، بازتاب رویاها، پروژه های اجرا شده و میراثی است که همراه با ملت خود برای آیندگان بر جای گذاشتهایم.»
ارزیابی موجود در این نامه، رویکرد اصلی این کتاب را نیز مطرح میکند.
این اثر با فراتر رفتن از چارچوب یک بیوگرافی سیاسی، میکوشد تاریخ معاصر ترکیه را از منظر ملت، رهبری و آینده مشترک روایت کند.
از این منظر، این کتاب منبعی جامع برای معرفی تحولات سالهای اخیر ترکیه به افکار عمومی بینالمللی، در چارچوب تاریخی و اجتماعی، به شمار میرود.