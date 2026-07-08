اجلاس سران ناتو در آنکارا؛ استارمر: ناتو از این اجلاس قدرتمندتر و متحدتر خارج شد نخست‌وزیر بریتانیا درباره سی‌وششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا اظهار داشت ناتو از این اجلاس قدرتمندتر و متحدتر خارج شد.

لندن/ خبرگزاری آنادولو

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا که برای شرکت در سی‌وششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا حضور داشت، در گفت‌وگو با شبکه بریتانیایی اسکای نیوز

درباره اجلاس آنکارا، اظهار داشت: ناتو از این اجلاس قدرتمندتر و متحدتر خارج شد.

نخست‌وزیر بریتانیا همچنین با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ درباره ایران گفت: بسیاری از مردم

در کشور ما خواهان تداوم آتش‌بس، ثبات منطقه و باز ماندن تنگه هرمز هستند. این امر به معنای

کاهش فشار بر اقتصاد و همچنین کاهش فشار بر قیمت‌های انرژی خواهد بود.

وی با اشاره به سخنان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر اینکه این اجلاس در فضایی سازنده برگزار شد، گفت: ناتو از این اجلاس قدرتمندتر و متحدتر خارج شد.

استارمر افزود: اجلاس خوبی بود. ما می‌خواستیم اتحاد خود را حفظ کنیم و در این کار موفق شدیم. در شرایطی که تنش‌ها در اوکراین و ایران همچنان ادامه دارد، برخورداری از چنین انسجام و وحدتی بسیار مهم است.