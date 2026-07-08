اجلاس سران ناتو در آنکارا؛ ابراز نگرانی ملونی از آخرین تحولات در باره ایران

08 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئیه 2026
رم/ خبرگزاری آنادولو
جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا در نشست خبری پس از سی و ششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در کاخ ریاست جمهوری بشتپه، در خصوص ایران گفت که در ساعات اخیر اخبار نگرانکنندهای دریافت شده است.
وی افزود که همانگونه که پیشتر نیز اعلام کرده بودند، ایتالیا آماده است با انجام اقدامات لازم در پارلمان، مسئولیتهای خود را در زمینه تضمین امنیت کشتیرانی و تردد دریایی در تنگه هرمز ایفا کند.
ملونی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش دوباره تنشها میان ایالات متحده و ایران گفت:
من نسبت به تحولات ایران عمیقاً نگران هستم و نمیتوان احتمال سرایت این بحران به دیگر نقاط این منطقه حساس را منتفی دانست.
وی افزود: برای جلوگیری از چنین سناریویی تلاش میکنیم. هنوز امید خود را نسبت به امکان ازسرگیری مذاکرات درباره ایران از دست ندادهام. معتقدم که گزینه نظامی تاکنون نتایج ملموس و پایداری به همراه نداشته است. به نظر من باید همچنان بر مسیر مذاکره اصرار ورزید و ایتالیا نیز به سهم خود در این راستا به تلاشهایش ادامه خواهد داد.
ملونی همچنین اعلام کرد که ناتو از چالشهای پیش روی خود آگاه است و اراده دارد توانمندیهای خود را تقویت کند.
وی تأکید کرد که ایتالیا به تعهدات خود در چارچوب این ائتلاف به شکلی پایدار و بر اساس اولویتهایی که خود تعیین میکند، پایبند خواهد ماند.
ملونی در رابطه با ائتلاف ناتو همچنین اظهار داشت: ناتو ائتلافی است که از چالشهای پیش روی خود آگاه است، در وحدت و انسجام قرار دارد و مصمم به تقویت خود است.