ائتلاف بنت و لاپید؛ چالش جدی برای نتانیاهو در انتخابات اسرائیل

27 آوریل 2026•بهروزرسانی: 27 آوریل 2026
قدس/خبرگزاری آنادولو
رسانههای اسرائیل گزارش دادند که تصمیم نفتالی بنت و یائیر لاپید برای حضور مشترک در انتخابات امسال میتواند موازنه سیاسی را تغییر داده و زمینه تشکیل دولت بدون نیاز به بنیامین نتانیاهو را فراهم کند.
بر اساس این گزارشها، حزب «بنت 2026» و حزب «یش عتید» به رهبری لاپید تصمیم گرفتهاند در قالب یک ائتلاف واحد با نام «با هم» در انتخابات شرکت کنند؛ اقدامی که میتواند به کنار رفتن دولت نتانیاهو منجر شود.
شبکه 12 اسرائیل به نقل از منابع نزدیک به بنت گزارش داد که این ائتلاف جدید با هدف پایان دادن به اختلافات داخلی و کسب پیروزی قاطع در انتخابات برنامهریزیشده برای 27 اکتبر شکل گرفته است.
روزنامه «معاریو» نیز با استناد به نظرسنجیها نوشت که حزب بنت ممکن است دستکم 24 کرسی در کنست به دست آورد و با حزب لیکود به رهبری نتانیاهو رقابت نزدیکی داشته باشد؛ در حالی که پیشبینی میشود حزب لاپید 7 کرسی کسب کند.
روزنامه «هاآرتص» این ائتلاف را فرصتی برای دستیابی اپوزیسیون به اکثریت 61 کرسی در پارلمان 120 نفره و تشکیل دولت بدون نیاز به نتانیاهو یا احزاب افراطی مذهبی دانست و تصمیم لاپید برای واگذاری رهبری به بنت را «تصمیمی ملی» توصیف کرد.
در مقابل، برخی تحلیلها از دشواری اقناع پایگاه رای راستگرای بنت برای همکاری با لاپید بهعنوان چهرهای سکولار خبر دادند.
همچنین حزب لیکود این ائتلاف را «چپگرا» و تهدیدی برای هویت کشور معرفی کرده است.
برخی چهرههای اپوزیسیون از این اتحاد استقبال کردند. در همین راستا، آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع پیشین اسرائیل از این اقدام حمایت کرد و تغییر دولت کنونی را هدف اصلی آن دانست.
در مقابل، مقامات دولت راستگرای اسرائیل واکنشهای تندی نشان دادند. ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی، این اتحاد را «خیانت به اصول» خواند و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی، آن را «ائتلاف شکستخورده» توصیف کرد.
آریه دری، رهبر حزب شاس نیز این ائتلاف را «برادری نفرت» نامید و آن را تلاشی برای بازگرداندن دولت پیشین دانست.