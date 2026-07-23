23 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 23 ژوئیه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
وبسایت آکسیوس به نقل از مقامهای آمریکایی مدعی شد که ارتش آمریکا بار دیگر از بمبافکنهای راهبردی «B-1» برای حمله به اهداف متعلق به سپاه پاسداران در ایران استفاده کرده است.
بر اساس این گزارش، این بمبافکنها از یک پایگاه هوایی در انگلیس به پرواز درآمدهاند و وبسایتهای رهگیری پرواز، حضور آنها را بر فراز ایران ثبت کردهاند.
آمریکا پیشتر اعلام کرده بود در حملات 28 فوریه به ایران از این بمبافکنها استفاده کرده است، اما در 12 روز گذشته و از زمان آغاز دور جدید حملات، اطلاعاتی درباره بهکارگیری آنها منتشر نشده بود.