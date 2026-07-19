آژیرهای هشدار در بحرین به صدا درآمدند

19 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 19 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
وزارت کشور بحرین در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که سامانه هشدار در سراسر این کشور به دلیل حملات هوایی فعال شده است.
در این بیانیه آمده است: «از شهروندان و افراد مقیم در کشور میخواهیم آرامش خود را حفظ کنند، به نزدیکترین منطقه امن بروند و تحولات را از طریق کانالهای رسمی دنبال کنند».
وزارت کشور بحرین روز گذشته نیز اعلام کرده بود سامانه هشدار در سراسر کشور به دلیل حملات هوایی فعال شده است.
پس از حملات آمریکا به ایران، تهران در واکنش به این حملات، اهداف آمریکایی در منطقه خلیج را هدف حمله قرار داده است.