29 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 29 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (CENTCOM) اعلام کرد: نیروهای آمریکا و عربستان سعودی حملات هوایی مشترکی را علیه اهداف متعلق به گروههای همسو با ایران در شرق عراق انجام دادهاند.
در بیانیه سنتکام آمده است این حملات روز گذشته علیه گروههایی که از سوی سپاه پاسداران ایران برای حمله به نیروهای آمریکایی و زیرساختهای انرژی عربستان سعودی هدایت میشدند، انجام شد.
بر اساس این بیانیه، جنگندههای آمریکا و عربستان سعودی مراکز لجستیکی و انبارهای تسلیحاتی این گروهها را در مناطق مختلف شرق عراق هدف قرار دادند.
سنتکام اعلام کرد این حملات در پاسخ به بیش از 30 حمله پهپادی سپاه پاسداران طی 72 ساعت گذشته انجام گرفته و تاکید شد حملات علیه نیروهای آمریکایی ناکام مانده است.
در این بیانیه همچنین ادعا شد که در فاصله فوریه تا آوریل 2026، گروههای همسو با ایران در عراق بیش از 600 بار برای حمله به شهروندان و تاسیسات آمریکا اقدام کردهاند.
سنتکام هشدار داد سپاه پاسداران و گروههای مورد حمایت آن باید حملات خود را متوقف کنند، در غیر این صورت با عملیات نظامی بیشتری از سوی آمریکا مواجه خواهند شد.
از سوی دیگر، وزارت دفاع عربستان سعودی نیز اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور در روزهای 27 ژوئیه و روز گذشته چندین پهپاد را که قصد حمله به تأسیسات نفتی منطقه شرقی و ریاض را داشتند، رهگیری و منهدم کردهاند.
ترکی المالکی، سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد این حملات از خاک عراق و توسط گروههای همسو با ایران انجام شده است.
وی با تاکید بر حق عربستان سعودی برای دفاع از خود، ابراز داشت که نیروهای مسلح این کشور در چارچوب حق دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور سازمان ملل و با هماهنگی سنتکام، حملات «دقیق و هدفمند» علیه مواضع این گروهها در عراق انجام دادهاند.
المالکی در پایان تاکید کرد عربستان سعودی به دنبال تشدید تنش نیست، اما حق پاسخگویی به هرگونه حمله علیه این کشور را برای خود محفوظ میداند.