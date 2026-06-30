استانبول/خبرگزاری آنادولو

آرا شاوردیان، نماینده مسیحیان ارمنی شمال ایران در مجلس این کشور، اعلام کرد که جامعه ارامنه این کشور به همراه روحانیون خود در مراسم تشییع سید علی خامنه‌ای، رهبر ایران حضور خواهند داشت.

به گزارش رسانه‌های ایران، شاوردیان افزود که نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، در دیدار با رئیس سازمان برنامه و بودجه از حضور خود در مراسم تشییع رهبر ایران خبر داده و اعلام کرده است که به احترام جان‌باختگان و ملت ایران در این مراسم شرکت خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به جنگ ۴۰ روزه اظهار داشت که در آن دوره مرز ارمنستان بسته نشد و کمک‌های دارویی و همچنین پیکر جان‌باختگان ناو دنا از طریق مرز ارمنستان وارد ایران شد.