در حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان، یک سرتیپ و یک سرباز ارتش این کشور کشته شدند.

یک سرتیپ و سرباز ارتش لبنان در حمله هوایی اسرائیل کشته شدند در حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان، یک سرتیپ و یک سرباز ارتش این کشور کشته شدند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

در حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان، یک سرتیپ ارتش و یک نظامی دیگر لبنانی جان باختند.

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، ارتش اسرائیل یک خودروی نظامی را در جاده حردالی واقع در استان نبطیه در جنوب لبنان هدف قرار داد که طی آن یک سرتیپ ارتش لبنان به همراه یک نظامی دیگر کشته شدند.

جزئیات بیشتری درباره این حادثه منتشر نشده است.

ارتش اسرائیل از دوم مارس حملات گسترده هوایی به لبنان را آغاز کرده و هم‌زمان چندین منطقه در جنوب این کشور را به اشغال خود درآورده است. دولت لبنان پیش‌تر اعلام کرده بود که در نتیجه این حملات بیش از یک میلیون نفر در این کشور آواره شده‌اند.

وزارت بهداشت لبنان در آخرین آمار خود اعلام کرده است که از آغاز حملات اسرائیل در دوم مارس تاکنون، 3 هزار و 558 نفر در این کشور جان باخته‌اند.

