یونیسف: در حملات 8 آوریل اسرائیل به لبنان 33 کودک کشته و 153 کودک زخمی شدند

Çağrı Koşak
10 آوریل 2026•بهروزرسانی: 10 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
صندوق کودکان سازمان ملل متحد، (یونیسف) اعلام کرد در حملات هشتم آوریل اسرائیل به لبنان دستکم 33 کودک کشته و 153 کودک زخمی شدهاند.
یونیسف در بیانیهای با اشاره به تاثیر گسترده این حملات بر کودکان تصریح کرد: کودکان از زیر آوار بیرون کشیده میشوند و خانوادهها از هم میپاشند.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد تصریح کرده که از دوم مارس تاکنون بیش از 600 کودک در لبنان کشته یا زخمی شدهاند. در بیانیه یونیسف تاکید شده که بیش از یک میلیون نفر در سراسر لبنان، از جمله حدود 390 هزار کودک، آواره و بسیاری از آنان ناچار شدهاند برای دومین، سومین یا حتی چهارمین بار محل زندگی خود را ترک کنند.