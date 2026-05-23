یورش نظامیان اسرائیل به یک سالن عروسی در کرانه باختری و بازداشت داماد فلسطینی

Hosni Nedim, Esat Fırat
23 مه 2026•بهروزرسانی: 23 مه 2026
رامالله/ خبرگزاری آنادولو
منابع محلی در گفتوگو با خبرنگار آنادولو اعلام کردند که نظامیان ارتش اسرائیل به یک سالن عروسی در شهرک «برطعه» واقع در شهر جنین در شمال کرانه باختری اشغالی یورش بردند. نظامیان اسرائیل در این اقدام، داماد فلسطینی به نام «یزن محمد قبها» را در روز عروسیاش بدون اعلام دلیل مشخصی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند.
ارتش اسرائیل با ایجاد موانع خاکی و صخرههای بزرگ در راههای اصلی و فرعی روستای حوسان در جنوب بیتلحم، رفتوآمد شهروندان فلسطینی را بهشدت محدود کرده است. به گفته رامی حمامره، رئیس شورای این روستا، تحرکات نظامی اسرائیل در منطقه افزایش یافته است.
طبق گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین، نظامیان اسرائیل به شهرک الخضر و اردوگاه آوارگان «دهیشه» در بیتلحم نیز یورش بردهاند. نظامیان در اردوگاه دهیشه به سمت شهروندانی که در آستانه عید قربان مشغول خرید بودند، گاز اشکآور شلیک کردند.
از سوی دیگر، شهرکنشینان اسرائیلی با سلاحهای جنگی و شلیک گلولههای واقعی به روستای «مسعود» در جنوب جنین حمله کردند که باعث ایجاد ترس و وحشت گسترده میان اهالی شد.
این گروههای افراطی همچنین با یورش به مناطقی در شهر الخلیل، اقدام به برپایی تورهای تحریکآمیز، سر دادن شعارهای نژادپرستانه و توهین به فلسطینیان کردند.
بر اساس آمار «کمیسیون مقاومت در برابر دیوار و شهرکسازی» وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین، تنها در ماه آوریل گذشته، 1637 مورد حمله توسط ارتش و شهرکنشینان اسرائیلی در کرانه باختری ثبت شده است.
همچنین گزارشهای رسمی نشان میدهند که از 7 اکتبر 2023 تاکنون، حملات ارتش اسرائیل و شهرکنشینان در کرانه باختری منجر به شهادت 1162 فلسطینی، مجروح شدن حدود 12245 نفر و بازداشت نزدیک به 23000 تن شده است.