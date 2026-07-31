یورش غاصبان اسرائیلی به بلده تل در نابلس تحت حمایت ارتش

31 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 31 ژوئیه 2026
فلسطین/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش رسانههای فلسطین، دهها تن از غاصبان زمینهای فلسطین تحت حمایت نیروهای ارتش اسرائیل به بلده «تل» واقع در جنوب غربی شهر نابلس در شمال کرانه باختری یورش بردند.
بر اساس این گزارشها، نظامیان اسرائیل به منظور تسهیل ورود غاصبان به این بلده دست به یورش زده و از بمبهای گاز اشکآور استفاده کردند. ارتش اسرائیل همچنین به چندین خانه در مناطق مختلف نابلس یورش برده و تعدادی از فلسطینیان را بازداشت کرد.
پیش از این در یورش صبحگاه 24 ژوئیه غاصبان اسرائیلی تحت حمایت ارتش به بلده تل، 4 فلسطینی کشته و 4 تن دیگر زخمی شده بودند. در جریان مقاومت اهالی بلده در برابر این حمله و درگیریهای رخداده، 2 اسرائیلی نیز کشته شدند.
در پی حوادث بلده تل، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل دستور تسریع در روند بهرسمیت شناختن شهرکهای غیرقانونی و احداث شهرکهای جدید در زمینهای غصبشده فلسطین را صادر کرد.
همچنین غاصبان اسرائیلی در 16 منطقه از کرانه باختری دست به اقداماتی از جمله یورش، تیراندازی، ضرب و شتم و به آتش کشیدن منازل، اموال و اراضی کشاورزی زدهاند.