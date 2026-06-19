Hosni Nedim, Mehmet Nuri Uçar, Halil Silahşör
19 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 19 ژوئن 2026
رامالله/ خبرگزاری آنادولو
منابع محلی اعلام کردند که شهرکنشینان اسرائیلی ساعاتی پس از استقرار ارتش و پلیس اسرائیل در منطقه، به شهرک دیر دبوان در استان رامالله واقع در مرکز کرانه باختری اشغالی یورش بردند. آنها یک خودروی متعلق به فلسطینیان را مصادره کرده و مانع رفتوآمد در ورودیهای این شهرک شدند.
به گفته شاهدان عینی، دو گروه مجزا از شهرکنشینان از مسیرهای مختلف وارد این شهرک شدند؛ یک گروه تحت حمایت ارتش اسرائیل از منطقه تل و گروه دیگر از سمت پل ورودی غربی شهرک پیشروی کردند.
شهرکنشینان با خودروهای مصادرهشده وارد شهرک شده، اطراف خانه یک خانواده فلسطینی تجمع کردند و با بستن دروازه آهنی، مانع دسترسی شهروندان به این خانه شدند.
همچنین آنها جاده اصلی شرقی که دیر دبوان را به روستای رمون متصل میکند، مسدود کردند که در پی آن، ورودی و خروجیهای شهرک بهطور موقت بسته شد.
گزارشها حاکی است که شهرکنشینان پس از چند ساعت حضور در منطقه، ورودیهای شهرک را ترک کردند و متعاقب آن نیروهای ارتش و پلیس اسرائیل نیز از منطقه عقبنشینی کردند.
منطقه دیر دبوان و روستاهای اطراف شرق رامالله در مدت اخیر بارها هدف حملات شهرکنشینان قرار گرفته که با آتش زدن خودروها و آسیب به اموال فلسطینیان همراه بوده است.
از اکتبر 2013 و همزمان با آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه، میزان بازداشتها، یورشها و حملات ارتش اسرائیل و شهرکنشینان در کرانه باختری و قدس شرقی بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
این حملات مداوم معمولاً منجر به کشته، زخمی و بازداشت فلسطینیان و همچنین تخریب اموال، زمینهای کشاورزی آنان میشود.