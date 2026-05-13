یورش ارتش اسرائیل به دو مدرسه در کرانه باختری

Qais Omar Darwesh Omar, Muhammed Emin Canik
13 مه 2026•بهروزرسانی: 13 مه 2026
جنین / خبرگزاری آنادولو
به گفته شاهدان عینی، نظامیان اسرائیل به یک دبستان در شهر سیلت الزهر، در جنوب جنین در شمال کرانه باختری اشغالی یورش بوده و پرچم فلسطین را پایین کشیدند.
واحد دیگری از ارتش اسرائیل به یک دبیرستان در همان شهر حمله کرد. در جریان این یورش هیچ زخمی یا دستگیری گزارش نشده است.
فیلمهایی که اغلب توسط فعالان در رسانههای اجتماعی به اشتراک گذاشته میشود، گروهی از نظامیان اسرائیل را در حال یورش به مدارس نشان میدهد.