ارتش اسرائیل به دو مدرسه در جنین، در شمال کرانه باختری اشغالی یورش برد.

یورش ارتش اسرائیل به دو مدرسه در کرانه باختری ارتش اسرائیل به دو مدرسه در جنین، در شمال کرانه باختری اشغالی یورش برد.

جنین / خبرگزاری آنادولو

به گفته شاهدان عینی، نظامیان اسرائیل به یک دبستان در شهر سیلت الزهر، در جنوب جنین در شمال کرانه باختری اشغالی یورش بوده و پرچم فلسطین را پایین کشیدند.

واحد دیگری از ارتش اسرائیل به یک دبیرستان در همان شهر حمله کرد. در جریان این یورش هیچ زخمی یا دستگیری گزارش نشده است.

فیلم‌هایی که اغلب توسط فعالان در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته می‌شود، گروهی از نظامیان اسرائیل را در حال یورش به مدارس نشان می‌دهد.