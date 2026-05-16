یورش ارتش اسرائیل به اردوگاه جنین؛ یک فلسطینی کشته شد در جریان یورش نیروهای ارتش اسرائیل به اردوگاه پناهندگان جنین در کرانه باختری اشغالی، یک شهروند فلسطینی جان خود را از دست داد.

قدس/خبرگزاری آنادولو

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، «نورالدین فیاض» 34 ساله بر اثر تیراندازی نظامیان اسرائیلی در جریان حمله به اردوگاه جنین کشته شد.

منابع محلی گزارش می‌دهند که نیروهای اسرائیلی صبح امروز به اردوگاه جنین یورش بردند. ارتش اسرائیل در ماه‌های اخیر بارها به شهرهای شمال کرانه باختری، به‌ویژه جنین و طولکرم و اردوگاه‌های پناهندگان این مناطق حمله کرده است.

از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر 2023، حملات، بازداشت‌ها و عملیات نظامی علیه فلسطینیان در کرانه باختری و قدس شرقی نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.