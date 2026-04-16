استانبول/ خبرگزاری آنادولو

احمد حمزه‌زاده، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ایران با تشریح نتایج ارزیابی‌های فنی پس از حملات اخیر آمریکا-اسرائیل از آسیب محدود اما قابل‌توجه به دو اثر ثبت‌ ملی خبر داد و گفت: «گنبد کبود مراغه» به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های معماری دوره سلجوقی با تزئینات کم‌نظیر کاشی‌کاری، در اثر موج انفجار ناشی از حملات، با آسیب درجه ۴ در بخش‌هایی از بدنه تزئینی مواجه شده است. هرچند گستره آسیب محدود ارزیابی می‌شود، اما به‌دلیل ظرافت‌های هنری و ارزش اصیل این تزئینات، مرمت آن نیازمند دقت حداکثری، بهره‌گیری از روش‌های نوین حفاظت و مداخله فوری است.

به گزارش «ایلنا»، حمزه‌زاده در ادامه به دومین اثر آسیب‌دیده اشاره کرد و افزود: «موزه سنجش» مستقر در خانه تاریخی سلماسی متعلق به دوره قاجار نیز در اثر همین موج انفجار، دچار آسیب درجه ۳ در بخشی از پنجره‌های ارسی شده است؛ عناصری که نه‌تنها واجد ارزش زیبایی‌شناختی هستند، بلکه بخشی از هویت معماری قاجاری بنا را شکل می‌دهند و از این‌رو، مرمت آن‌ها دارای اولویت تخصصی است.