Mahmut Geldi
23 مه 2026•بهروزرسانی: 23 مه 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر در گفتوگوی تلفنی با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، راههای تقویت صلح، امنیت و ثبات در منطقه را بررسی کرد.
آل ثانی در این تماس بر حمایت قطر از تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران و دستیابی به توافقی جامع تأکید کرد و گفت که رویکرد سازنده طرفها میتواند به برقراری صلح پایدار کمک کند.
وزیر خارجه قطر همچنین هشدار داد که بستن تنگه هرمز یا استفاده از آن بهعنوان ابزار فشار، بحران را تشدید کرده و منافع حیاتی کشورهای منطقه را به خطر میاندازد.
وی با تاکید بر اهمیت آزادی کشتیرانی، رعایت حقوق بینالملل و حفظ روابط حسن همجواری، خواستار اولویت دادن به منافع ملتهای منطقه و کاهش تنشها شد.