Nazenin Alp
06 مه 2026•بهروزرسانی: 06 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران که جهت دیدار و رایزنی با مقامات چینی در پکن به سر میبرد، ظهر امروز در گفتوگویی تلفنی با فیصل بن فرحان، همتای عربستانی خود، آخرین تحولات منطقهای را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.
به گزارش رسانههای ایران، وزرای امور خارجه دو کشور در این تماس تلفنی با ارزیابی روند جاری تحولات در منطقه، بر لزوم تداوم مسیر دیپلماسی و تقویت همکاریهای چندجانبه میان کشورهای منطقه به منظور جلوگیری از بروز و تشدید هرگونه تنش تاکید کردند.