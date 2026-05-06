گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عربستان سعودی سید عباس عراقچی و فیصل بن فرحان در تماسی تلفنی، آخرین تحولات منطقه را بررسی و بر اهمیت تداوم دیپلماسی تاکید کردند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران که جهت دیدار و رایزنی با مقامات چینی در پکن به سر می‌برد، ظهر امروز در گفت‌وگویی تلفنی با فیصل بن فرحان، همتای عربستانی خود، آخرین تحولات منطقه‌ای را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

به گزارش رسانه‌های ایران، وزرای امور خارجه دو کشور در این تماس تلفنی با ارزیابی روند جاری تحولات در منطقه، بر لزوم تداوم مسیر دیپلماسی و تقویت همکاری‌های چندجانبه میان کشورهای منطقه به منظور جلوگیری از بروز و تشدید هرگونه تنش تاکید کردند.

