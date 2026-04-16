امیر قطر در دیدار با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، بر ضرورت کاهش تنش‌های منطقه‌ای، تقویت دیپلماسی و همکاری برای تأمین امنیت مسیرهای حیاتی انرژی تأکید کرد.

گفت‌وگوی امیر قطر و نخست‌وزیر پاکستان درباره کاهش تنش‌های منطقه‌ای و امنیت انرژی امیر قطر در دیدار با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، بر ضرورت کاهش تنش‌های منطقه‌ای، تقویت دیپلماسی و همکاری برای تأمین امنیت مسیرهای حیاتی انرژی تأکید کرد.

دوحه/ خبرگزاری آنادولو



شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در دیدار با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه وضعیت خاورمیانه گفت‌وگو کرد.

بر اساس بیانیه دیوان امیری قطر، دو طرف در این دیدار که در دوحه برگزار شد، بر ضرورت کاهش تنش‌ها و تقویت گفت‌وگوی دیپلماتیک تأکید کردند.

امیر قطر در این دیدار از تلاش‌های پاکستان برای کاهش تنش‌ها و حمایت از مسیر دیپلماسی قدردانی کرد.

در مقابل، نخست‌وزیر پاکستان نیز با محکوم کردن حملات علیه قطر و برخی کشورهای منطقه، بر همبستگی کامل اسلام‌آباد با دوحه تأکید کرد.

دو طرف همچنین بر اهمیت همکاری‌های بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها و تضمین امنیت زنجیره تأمین انرژی، به‌ویژه در مسیرهای حیاتی دریایی، تأکید کردند.

در این دیدار همچنین روابط دوجانبه و مسائل مورد علاقه مشترک بررسی شد و دو طرف بر ادامه هماهنگی و رایزنی در راستای حفظ امنیت و ثبات منطقه توافق کردند.