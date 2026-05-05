گشوده شدن پناهگاه‌ها در شهر اشدود پناهگاه‌های شهر اشدود در اسرائیل، در پی نگرانی از حملات ایران، باز شده است.

قدس / خبرگزاری آنادولو

شهرداری اشدود اسرائیل در بحبوحه نگرانی‌ها از احتمال حملات ایران در برابر حملات احتمالی از تل‌آویو و واشنگتن، پناهگاه‌ها را باز کرده است.

به گزارش روزنامه یدیعوت آحارانوت، شهرداری اشدود تصمیم به افتتاح پناهگاه‌ها را «پس از تشدید تنش‌ها در وضعیت امنیتی» گرفته است.

این شهرداری اظهار داشت که این اقدام صرفاً با هدف افزایش سطح آمادگی داخلی انجام شده و «هیچ تغییری» در دستورالعمل‌های ارتش اسرائیل ایجاد نشده است.