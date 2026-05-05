Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Çağrı Koşak
05 مه 2026•بهروزرسانی: 05 مه 2026
قدس / خبرگزاری آنادولو
شهرداری اشدود اسرائیل در بحبوحه نگرانیها از احتمال حملات ایران در برابر حملات احتمالی از تلآویو و واشنگتن، پناهگاهها را باز کرده است.
به گزارش روزنامه یدیعوت آحارانوت، شهرداری اشدود تصمیم به افتتاح پناهگاهها را «پس از تشدید تنشها در وضعیت امنیتی» گرفته است.
این شهرداری اظهار داشت که این اقدام صرفاً با هدف افزایش سطح آمادگی داخلی انجام شده و «هیچ تغییری» در دستورالعملهای ارتش اسرائیل ایجاد نشده است.