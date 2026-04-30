گسترش اشغال غزه؛ اسرائیل «خط نارنجی» جدیدی ایجاد کرد

Muhammet Nazım Taşcı
30 آوریل 2026•بهروزرسانی: 30 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
ارتش اسرائیل با پیشروی فراتر از «خط زرد» تعیینشده در آتشبس اکتبر 2025، محدوده جدیدی موسوم به «خط نارنجی» در نوار غزه ایجاد کرده و عملا فضای قابل حرکت برای فلسطینیان را بیش از پیش محدود کرده است.
بر اساس گزارش روزنامه تایمز آو اسرائیل و طبق نقشه منتشرشده، خط زرد مرزهای مناطق اشغالشده توسط اسرائیل پس از آتشبس اکتبر 2025 را نشان میداد، اما خط نارنجی موقعیتهای جدید نیروهای اسرائیلی را مشخص میکند که به عمق بیشتری از غزه پیشروی کردهاند. این وضعیت باعث شده فلسطینیان در نوار باریکی میان دریا و خطوط نظامی اسرائیل محصور شوند.
بر اساس این گزارش، از زمان آتشبس اکتبر 2025 تاکنون حدود 11 درصد دیگر از اراضی باقیمانده غزه نیز به اشغال درآمده و اکنون فلسطینیان عملا در حدود 36 درصد از مساحت این منطقه محدود شدهاند. ارتش اسرائیل مدعی است منطقه میان خط زرد و«خط نارنجی بهمنظور تسهیل ارسال کمکهای انسانی منطقهای محدودشده است.
در همین حال، تاد آیزاک، مدیر مؤسسه تحقیقات کاربردی قدس اعلام کرد که اسرائیل در حال حاضر حدود 64 درصد نوار غزه را تحت کنترل دارد و هدف آن فشردهسازی هرچه بیشتر جمعیت فلسطینی در کوچکترین محدوده ممکن است. این تحولات نگرانیها درباره تداوم اشغال و افزایش خطر برای غیرنظامیان را تشدید کرده است.