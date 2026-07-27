کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای این شهر امروز به عدد 103 رسید و در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» قرار گرفت.