Nazenin Alp
27 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 27 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد که شاخص کیفیت هوای پایتخت ایران امروز با ثبت عدد 103 در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» قرار دارد.
بر اساس این گزارش، شاخص کیفیت هوا طی 24 ساعت گذشته 110 بود که در آن زمان نیز کیفیت هوا برای گروههای حساس در شرایط ناسالم قرار داشت.
شاخص کیفیت هوا (AQI) در 6 سطح طبقهبندی میشود؛ بهطوریکه اعداد 0 تا 50 نشاندهنده هوای «پاک»، 51 تا 100 «قابل قبول یا متوسط»، 101 تا 150 «ناسالم برای گروههای حساس»، 151 تا 200 «ناسالم»، 201 تا 300 «بسیار ناسالم» و 301 تا 500 بیانگر وضعیت «خطرناک» است.