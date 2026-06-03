Halime Afra Aksoy
03 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 03 ژوئن 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
اداره کل هوانوردی کشوری کویت طی بیانیهای اعلام کرد که پروازهای فرودگاه بین المللی کویت به دلیل حمله پهپادی از ایران به این فرودگاه، متوقف شده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی کویت، در این بیانیه آمده است: پس از هدف قرار گرفتن پایانه مسافربری «T1» با پهپاد و موشک در حمله ایران، طرح اضطراری در فرودگاه بینالمللی کویت اجرایی شد.
گزارش ها حاکی از آن است که در اثر این حمله به برخی از تاسیسات خسارت جدی وارد شده است.
تمامی پروازهای این فرودگاه تا اطلاع ثانوی متوقف و پروازها به فرودگاه های جایگزین هدایت میشوند.
ارتش کویت اعلام کرد: حمله پهپادی (کامیکازه) ایران باعث خسارت در ساختمان ترمینال مسافربری فرودگاه کویت و زخمی شدن شماری شده است.