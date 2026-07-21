کویت و بحرین اعلام کردند سامانه‌های پدافند هوایی این دو کشور برای مقابله با موشک‌ها و پهپادهای شلیک‌شده از ایران فعال شده و حملات را رهگیری کرده‌اند.

کویت و بحرین از رهگیری موشک‌ها و پهپادهای شلیک‌شده از ایران خبر دادند کویت و بحرین اعلام کردند سامانه‌های پدافند هوایی این دو کشور برای مقابله با موشک‌ها و پهپادهای شلیک‌شده از ایران فعال شده و حملات را رهگیری کرده‌اند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

پس از آنکه آمریکا اعلام کرد موج جدیدی از حملات خود علیه ایران را پیش از نیمه‌شب آغاز کرده است، کویت و بحرین از حملات موشکی و پهپادی ایران خبر دادند.

ارتش کویت در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد ایران با موشک و پهپاد این کشور را هدف قرار داده است.

در این بیانیه آمده است که سامانه‌های پدافند هوایی برای رهگیری موشک‌ها و پهپادهای شلیک‌شده از ایران فعال شده‌اند.

ارتش کویت همچنین اعلام کرد صدای انفجارهایی که ممکن است در نقاط مختلف کشور شنیده شود، ناشی از عملکرد سامانه‌های پدافند هوایی برای مقابله با این تهدیدهاست و از شهروندان خواست دستورالعمل‌های امنیتی مقام‌های مسئول را رعایت کنند.

نیروهای دفاعی بحرین نیز اعلام کردند سامانه‌های پدافند هوایی این کشور چندین حمله هوایی از سوی ایران را رهگیری و خنثی کرده‌اند.

ایران در واکنش به حملات آمریکا، طی بیش از یک هفته گذشته حملات موشکی و پهپادی به کشورهای حوزه خلیج فارس انجام داده است.