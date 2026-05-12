وزارت امور خارجه کویت با محکومیت شدید تلاش یک گروه مسلح مرتبط با سپاه پاسداران ایران برای نفوذ به جزیره بوبیان، خواستار توقف فوری اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران شد.

کویت نفوذ گروه مسلح وابسته به سپاه پاسداران را محکوم کرد وزارت امور خارجه کویت با محکومیت شدید تلاش یک گروه مسلح مرتبط با سپاه پاسداران ایران برای نفوذ به جزیره بوبیان، خواستار توقف فوری اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران شد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

وزارت کشور کویت طی بیانیه‌ای اعلام کرد که یک گروه مسلح مرتبط با سپاه پاسداران ایران، تلاش کرده است با هدف انجام اقدامات خصمانه به جزیره بوبیان نفوذ کند.



بر اساس این گزارش، اعضای این گروه اعتراف کرده‌اند که ماموریت نفوذ به این جزیره را با استفاده از یک قایق ماهیگیری اجاره‌ای بر عهده داشته‌اند.

در جریان این عملیات، افراد مذکور با نیروهای مرزبانی کویت درگیر شدند که منجر به زخمی شدن 1 سرباز کویتی و فرار 2 تن از مهاجمان شد.



وزارت کشور کویت تاکید کرد که اقدامات قانونی لازم علیه افراد بازداشت شده طبق رویه‌های جاری در حال انجام است.

همزمان، وزارت امور خارجه کویت با صدور بیانیه‌ای تند، این اقدام را به‌شدت محکوم کرد.



در این بیانیه از مقامات ایران خواسته شده است تا فعالیت‌های غیرقانونی و خصمانه خود را که امنیت منطقه را به خطر انداخته و موجب افزایش تنش‌ها می‌شود، فوراً و بدون قید و شرط متوقف کنند.

