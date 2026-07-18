وزارت امور کویت، حملات هوایی ایران به زیرساخت‌های حیاتی انرژی و آبرسانی خود را به شدت محکوم کرد و آن را تهدیدی مستقیم علیه امنیت شهروندانش دانست.

کویت حمله ایران به تاسیسات برق و آب خود را محکوم کرد وزارت امور کویت، حملات هوایی ایران به زیرساخت‌های حیاتی انرژی و آبرسانی خود را به شدت محکوم کرد و آن را تهدیدی مستقیم علیه امنیت شهروندانش دانست.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو



وزارت امور خارجه کویت با انتشار بیانیه‌ای مکتوب اعلام کرد که در پی حملات صبحگاهی ایران، یکی از تاسیسات کلیدی تولید برق و شیرین‌سازی آب این کشور هدف قرار گرفته است.

بر اساس این بیانیه، این اقدام دومین حمله پیاپی ایران به زیرساخت‌های انرژی کویت طی 24 ساعت گذشته به شمار می‌رود.



مقامات کویتی تاکید کردند که هدف قرار دادن مکرر تاسیسات غیرنظامی و حیاتی، نشان‌دهنده رویکرد تهاجمی و سیستماتیک ایران است که جان و امنیت غیرنظامیان را به خطر می‌اندازد.

وزارت امور خارجه کویت در ادامه تصریح کرد که این کشور حق دارد بر اساس قوانین بین‌المللی و در چارچوب دفاع مشروع، تمامی اقدامات لازم را برای حفاظت از امنیت و تمامیت ارضی خود به کار گیرد.

هم‌زمان، وزارت برق، آب و انرژی‌های تجدیدپذیر کویت نیز تایید کرد که در پی دو حمله اخیر ایران به دو تاسیسات مجزای تولید برق و آب، آتش‌سوزی‌هایی در این مراکز رخ داده است.



به گفته این وزارتخانه، برخی از واحدهای تولیدی به عنوان یک اقدام پیشگیرانه و برای جلوگیری از خسارات بیشتر، به طور موقت از مدار خارج شده‌اند.

