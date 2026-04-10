کویت حملات پهپادی به «تأسیسات حیاتی» خود را محکوم کرد دولت کویت با محکوم کردن حملات پهپادی به تأسیسات حیاتی خود در 9 آوریل، این اقدامات را نقض صریح حاکمیت ملی و تلاشی برای تضعیف توافق آتش‌بس 15 روزه میان تهران و واشینگتن دانست.

استانبول/خبرگزاری آنادولو



دولت کویت با محکوم کردن حملات پهپادی به برخی تاسیسات حیاتی این کشور که به گفته مقام‌های کویتی از سوی ایران و نیروهای وابسته به آن انجام شده، این اقدام را نقض حاکمیت و حریم هوایی خود دانست.

وزارت خارجه کویت در بیانیه‌ای اعلام کرد این حملات که در تاریخ 9 آوریل با استفاده از پهپاد انجام شده‌اند، نقض آشکار حقوق بین‌الملل، حقوق بشردوستانه و منشور سازمان ملل متحد محسوب می‌شوند و ادامه چنین اقداماتى تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تثبیت آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده آمریکا را تضعیف می‌کند.

در همین حال، ارتش کویت اعلام کرد با حملات پهپادی به چند مرکز حیاتی مقابله کرده است. در مقابل، سپاه پاسداران ایران هرگونه حمله از سوی نیروهای ایرانی پس از اعلام آتش‌بس با آمریکا را رد کرده و گفته که هیچ اقدام نظامی علیه هیچ کشوری انجام نشده است.