کویت: ایران یک نیروگاه تولید برق و تاسیسات تصفیه آب را هدف قرار داد کویت اعلام کرد ایران کارخانه تولید برق و تاسیسات تصفیه آب را هدف قرار داده است.

استانبول / خبرگزاری آنادولو



وزارت برق، آب و انرژی‌های تجدیدپذیر کویت در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک کارخانه تولید برق و تصفیه آب در حمله ایران به این کشور هدف قرار گرفته است.



در این بیانیه آمده است که به دلیل حمله ایران، در کارخانه تولید برق و تصفیه آب آتش‌سوزی رخ داده و باعث خسارت به زیرساخت‌ها و آسیب دیدن بسیاری از واحدهای تولید برق شده است.

نیروهای آتش‌نشانی آتش را مهار کرده‌اند و تیم‌های فنی به کار خود برای تعمیر و راه‌اندازی مجدد واحدهای آسیب‌دیده ادامه می‌دهند.

در این بیانیه آمده است که پایداری شبکه برق از نزدیک تحت نظر است و از مردم خواسته شده است که در این دوره اضطراری در مصرف برق صرفه‌جویی کنند.

