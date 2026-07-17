کویت: ایران یک نیروگاه تولید برق و تاسیسات تصفیه آب را هدف قرار داد

Ali Semerci
17 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 17 ژوئیه 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
وزارت برق، آب و انرژیهای تجدیدپذیر کویت در بیانیهای اعلام کرد که یک کارخانه تولید برق و تصفیه آب در حمله ایران به این کشور هدف قرار گرفته است.
در این بیانیه آمده است که به دلیل حمله ایران، در کارخانه تولید برق و تصفیه آب آتشسوزی رخ داده و باعث خسارت به زیرساختها و آسیب دیدن بسیاری از واحدهای تولید برق شده است.
نیروهای آتشنشانی آتش را مهار کردهاند و تیمهای فنی به کار خود برای تعمیر و راهاندازی مجدد واحدهای آسیبدیده ادامه میدهند.
در این بیانیه آمده است که پایداری شبکه برق از نزدیک تحت نظر است و از مردم خواسته شده است که در این دوره اضطراری در مصرف برق صرفهجویی کنند.