Hamdi Yıldız, Halil Silahşör
21 آوریل 2026•بهروزرسانی: 21 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین، ارتش اسرائیل تقاطع «زقزق» در محله «الامل» واقع در غرب شهر خانیونس در جنوب نوار غزه را بمباران کرد که منجر به شهادت 4 فلسطینی به نامهای درویش العتال، سعد ابوهلال و ماجد ابوموسی شد.
گزارشها حاکی از آن است که درویش العتال تنها چند روز پیش ازدواج کرده بود. همزمان در شمال نوار غزه، شلیک مستقیم ناوچههای نظامی ارتش اسرائیل به منطقه «سلاطین» در غرب شهر بیتلاهیا، منجر به کشته شدن یک زن فلسطینی در نزدیکی ساحل شد.
این حملات در حالی ادامه دارد که وضعیت انسانی در نوار غزه بهدلیل تداوم محاصره و بمبارانهای پراکنده در مناطق پرجمعیت، همچنان بحرانی گزارش میشود.