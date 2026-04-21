کشته شدن 4 فلسطینی در حملات توپخانه‌ای و دریایی اسرائیل به نوار غزه در پی حملات هوایی و شلیک ناوچه‌های ارتش اسرائیل به مناطق شمالی و جنوبی نوار غزه، 4 شهروند فلسطینی جان خود را از دست دادند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین، ارتش اسرائیل تقاطع «زقزق» در محله «الامل» واقع در غرب شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه را بمباران کرد که منجر به شهادت 4 فلسطینی به نام‌های درویش العتال، سعد ابوهلال و ماجد ابوموسی شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که درویش العتال تنها چند روز پیش ازدواج کرده بود. همزمان در شمال نوار غزه، شلیک مستقیم ناوچه‌های نظامی ارتش اسرائیل به منطقه «سلاطین» در غرب شهر بیت‌لاهیا، منجر به کشته شدن یک زن فلسطینی در نزدیکی ساحل شد.

این حملات در حالی ادامه دارد که وضعیت انسانی در نوار غزه به‌دلیل تداوم محاصره و بمباران‌های پراکنده در مناطق پرجمعیت، همچنان بحرانی گزارش می‌شود.