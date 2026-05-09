کشته شدن 3 نفر در حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان در پی حمله پهپاد ارتش اسرائیل به خودرویی در جنوب لبنان علیرغم برقراری آتش‌بس موقت، حداقل 3 سرنشین این خودرو جان باختند.

بیروت/ خبرگزاری آنادولو

خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد که جنگنده‌ها و پهپادهای اسرائیلی مناطقی در شهر نبطیه و شهرک‌های حاریس، کفره و منصوری را هدف قرار دادند.



در جریان این حملات، یک پهپاد اسرائیلی خودرویی را میان شهرک‌های برج رحال و العباسیه در منطقه صور هدف قرار داد که به کشته شدن 3 نفر منجر شد.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در 24 آوریل از تمدید 3 هفته‌ای آتش‌بس موقت خبر داده بود.



با این حال، ارتش اسرائیل که از 2 مارس حملات گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرده، همچنان به عملیات‌های خود ادامه می‌دهد. طبق آمار رسمی، از ابتدای این درگیری‌ها تاکنون بیش از 2700 نفر جان باخته و تعداد آوارگان داخلی در لبنان از مرز یک میلیون نفر فراتر رفته است.

در مقابل، حزب‌الله لبنان نیز با استناد به نقض مکرر توافق توسط اسرائیل، حملاتی را علیه نیروهای اشغالگر در مناطق جنوبی انجام می‌دهد.



وضعیت میدانی نشان می‌دهد که علیرغم تلاش‌های دیپلماتیک، تنش‌ها در مناطق مرزی همچنان در سطح بالایی قرار دارد.

