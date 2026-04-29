کشته شدن یک سرباز لبنانی و برادرش در حمله ارتش اسرائیل

Muhammed Emin Canik
29 آوریل 2026•بهروزرسانی: 29 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
ارتش لبنان با انتشار بیانیهای اعلام کرد که نظامیان اسرائیل یک دستگاه موتورسیکلت را در شهر خربت سلم، واقع در منطقه بنت جبیل در استان نبطیه هدف قرار دادهاند.
بر اساس این بیانیه، یک سرباز لبنانی به همراه برادرش که در حال بازگشت از محل خدمت خود به خانه بودند، در پی این حمله جان خود را از دست دادند.
این حمله در شرایطی انجام شده است که با وجود برقراری توافق آتشبس که از تاریخ 17 آوریل به اجرا درآمده، حملات ارتش اسرائیل به مناطق مختلف لبنان همچنان ادامه دارد.