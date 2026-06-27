در حمله اسرائیل به چادرهای محل اسکان آوارگان در شهر خان‌یونس، یک زن فلسطینی کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند.

کشته‌شدن یک زن فلسطینی در حمله اسرائیل به چادرهای آوارگان در خان‌یونس در حمله اسرائیل به چادرهای محل اسکان آوارگان در شهر خان‌یونس، یک زن فلسطینی کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند.

غزه / خبرگزاری آنادولو

در حمله ارتش اسرائیل به چادرهای محل اسکان آوارگان فلسطینی در شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه، یک زن فلسطینی کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند.

بر اساس اعلام منابع بیمارستانی، ارتش اسرائیل با استفاده از پهپاد، دو چادر محل اقامت آوارگان را در خیابان الرشید در منطقه المواصی، واقع در غرب خان‌یونس، هدف قرار داد.

در این حمله یک زن فلسطینی جان باخت و 7 نفر، از جمله یک نفر که حال او وخیم گزارش شده، زخمی شدند. همچنین شماری از چادرهای اطراف در پی این حمله آسیب دیدند.