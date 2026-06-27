Hosni Nedim, Safiye Karabacak
27 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 27 ژوئن 2026
غزه / خبرگزاری آنادولو
در حمله ارتش اسرائیل به چادرهای محل اسکان آوارگان فلسطینی در شهر خانیونس در جنوب نوار غزه، یک زن فلسطینی کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند.
بر اساس اعلام منابع بیمارستانی، ارتش اسرائیل با استفاده از پهپاد، دو چادر محل اقامت آوارگان را در خیابان الرشید در منطقه المواصی، واقع در غرب خانیونس، هدف قرار داد.
در این حمله یک زن فلسطینی جان باخت و 7 نفر، از جمله یک نفر که حال او وخیم گزارش شده، زخمی شدند. همچنین شماری از چادرهای اطراف در پی این حمله آسیب دیدند.