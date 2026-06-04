در حملات هوایی شبانه ارتش اسرائیل به مناطق مختلف شهر غزه، دست‌کم 9 فلسطینی از جمله 5 عضو یک خانواده جان باختند و 20 نفر دیگر زخمی شدند.

کشته شدن پدر، مادر و 3 فرزند در حملات اسرائیل به غزه در حملات هوایی شبانه ارتش اسرائیل به مناطق مختلف شهر غزه، دست‌کم 9 فلسطینی از جمله 5 عضو یک خانواده جان باختند و 20 نفر دیگر زخمی شدند.

غزه/خبرگزاری آنادولو

در پی حملات هوایی شبانه ارتش اسرائیل به مناطق مختلف شهر غزه، دستکم 9 فلسطینی از جمله پدر، مادر و 3 فرزند یک خانواده جان خود را از دست دادند و 20 نفر دیگر زخمی شدند.

منابع محلی اعلام کردند جنگنده‌ها و بالگردهای ارتش اسرائیل به طور همزمان چندین واحد مسکونی در غرب و شمال شهر غزه را هدف قرار دادند.

این حملات خانه متعلق به خانواده محنا در اردوگاه آوارگان الشاطی، یک واحد مسکونی در محله شیخ رضوان، یک منزل مسکونی در محله تل‌الهوا و ساختمان لبید در منطقه المخابرات در شمال غرب شهر غزه را هدف قرار داد.

به گفته منابع محلی، بیشترین تلفات در حمله به طبقه چهارم ساختمان لبید در منطقه المخابرات رخ داد.

در این حمله حسن رباح لبید، همسرش منار، پسر بزرگشان محمد، دخترشان رهف و پسر کوچکترشان تمیم جان باختند.

تنها عضو بازمانده این خانواده، هاله حسن رباح لبید 9 ساله، با جراحات سطحی از زیر آوار نجات یافت. همچنین تعدادی مجروح، از جمله یک نفر با وضعیت وخیم، از زیر آوار خارج شدند.

در حمله دیگری که یک واحد مسکونی در محله تل‌الهوا را هدف قرار داد، 2 فلسطینی کشته شدند.

همچنین در حملات به منزل خانواده محنا در اردوگاه الشاطی و یک آپارتمان در نزدیکی تقاطع ابوامین در محله شیخ رضوان، دستکم 2 فلسطینی دیگر جان باختند.

پس از این حملات، ساختمان‌های هدف دچار آتش‌سوزی شدند و شمار زیادی نیز زخمی شدند.

منابع محلی اعلام کردند نیروهای امدادی و دفاع مدنی تا ساعات پایانی شب به عملیات جست‌وجو و نجات در محل حملات ادامه دادند و مجروحان و قربانیان به بیمارستان شفا در شهر غزه منتقل شدند.

در حالی که ارتش اسرائیل به حملات خود علیه نوار غزه ادامه می‌دهد، نیروهای امدادی و پزشکی هشدار داده‌اند که احتمال وجود افراد دیگری در زیر آوار ساختمان‌های تخریب‌شده همچنان وجود دارد.

