کاهش ارزش سهام در اکثر بازارهای بورس اروپا

استانبول/ خبرگزاری آنادولو​​​​​​​

​​​​​​​شاخص‌های اصلی اکثر بازار‌ سهام کشورهای اروپایی امروز سه‌شنبه، 12 مه 2026 معاملات خود را با سیر نزولی آغاز کردند.

افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا به ویژه در تنگه هرمز باعث ایجاد نگرانی میان سرمایه‌گذاران شده است.

در همین راستا، شاخص «یورو استوکس 600» با 1.1 درصد افت در سطح 605 واحد و شاخص «فوتسی 100» بورس لندن با افت 1 درصدی در سطح 10,166 واحد قرار گرفتند.

از سوی دیگر، شاخص «ایبکس 35» بورس اسپانیا با کاهش 1.1 درصدی به 17,650 واحد و شاخص «کک 40» بورس فرانسه با افت 1.1 درصدی به 7,967 واحد رسیدند.

شاخص «دکس 40» بورس آلمان با 1.3 درصد کاهش در سطح 24,044 واحد و شاخص «ام‌آی‌بی 30» بورس ایتالیا با افت 1.3 درصدی ارزش در سطح 49,040 واحد قرار گرفتند.