چهار فلسطینی در حملات اسرائیل به غزه جان باختند

Muhammed Emin Canik
21 مه 2026•بهروزرسانی: 21 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «وفا»، ارتش اسرائیل با وجود آتشبس، حملات خود به نوار غزه را ادامه میدهد.
در پی تیراندازی نظامیان اسرائیل در منطقه القراره در شرق شهر خانیونس در جنوب غزه یک فلسطینی جان باخت.
همچنین در شهر بیتلاهیا در شمال نوار غزه، یک پهپاد ارتش اسرائیل گروهی از فلسطینیان را هدف قرار داد که در نتیجه آن یک نفر کشته و شماری دیگر زخمی شدند.
از سوی دیگر، در منطقه المواصی واقع در شهر رفح در جنوب غزه، در اثر تیراندازی نظامیان اسرائیل، دو فلسطینی دیگر جان خود را از دست دادند.
رسانههای فلسطینی گزارش دادند که دو قربانی حمله در منطقه المواصی، رانندگان کامیونهای حامل کمکهای انسانی بودند.