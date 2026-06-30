30 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 30 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
طائر احمد، پزشک فلسطینی حاضر در مستند «پزشک آمریکایی» که در جشنواره بینالمللی فیلم ساندنس به نمایش درآمد، در گفتوگو با خبرنگار «آنادولو» اظهار داشت هر فردی که با عنوان «پزشک فلسطینی» یا «مهندس فلسطینی» معرفی شود، در بخشی از جامعه آمریکا بهطور خودکار با ذهنیتی منفی مواجه میشود و هدف این مستند، مبارزه با این تصویر نادرست بوده است.
این مستند، روایت سه پزشک با پیشینههای فلسطینی، یهودی و زرتشتی است که در بحبوحه جنگ غزه، علاوه بر ارائه خدمات درمانی، تلاش کردهاند واقعیتهای میدانی و رنج غیرنظامیان را به محافل تصمیمگیری در واشنگتن و همچنین رسانههای آمریکا و اسرائیل منتقل کنند.
احمد با اشاره به اینکه ایده ساخت این مستند پس از مشاهدات پزشک آمریکایی یهودی، مارک پرلماتر، در بیمارستانهای غزه شکل گرفت، گفت سازندگان تلاش کردهاند اثری تولید کنند که برای مخاطبان جهانی قابل درک باشد.
وی افزود: در آمریکا اگر فردی با عنوان پزشک یا مهندس فلسطینی معرفی شود، در نگاه بخش قابل توجهی از جامعه بهطور خودکار با تصویری منفی مواجه میشود. مهمترین هدف ما از ساخت این مستند، مبارزه با همین ذهنیت نادرست بود.
احمد همچنین با اشاره به دشواری تولید چنین اثری در آمریکا گفت پرداختن به آنچه در غزه رخ میدهد، همچنان با فشارها و حساسیتهای زیادی همراه است، اما به گفته وی، افکار عمومی آمریکا به تدریج نسبت به واقعیتهای جنگ غزه آگاهتر شده و نگرشها در حال تغییر است.